Suikast timine ceza yağdı

Suikast timine ceza yağdı 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan 37 eski asker hakkında açılan 'Nitelikli yağma' suçundan kişi başı 270'er yıl hapis kararı çıktı.

Suikast timine ceza yağdı

15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan 37 eski asker hakkında açılan 'Nitelikli yağma' suçundan kişi başı 270'er yıl hapis kararı çıktı.

MUĞLA - 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele gelerek Cumhurbaşkanını derdest etme girişiminde bulunan eski askerler hakkında 'Nitelikli yağma' suçundan yargılandıkları davada ceza yağdı.

270'er yıl hapis

Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen son duruşmada 37 sanığa son sözleri soruldu. SEGBİS sistemi ile bulundukları Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumlarından bağlanan hükümlüler beraatlerini talep etti. Sanıkların son sözlerinin ardından mahkeme heyeti karar için duruşmayı ara verdi.

Mahkeme heyeti FETÖ'nun suikast timinde yer alan 37 sanık hakkındaki kararında 5'inin duruşmalardaki iyi halini göz önüne alarak cezalarında 1/6 oranında indirime giderken, 32 kişi hakkında indirim yapmadı. 37 sanık hakkında toplam 15 kez 18'er yıl hapis kararı çıkarken, kişi başı 270'er yıl hapis kararı çıktı.

Çatı davada 4'er kez ağırlaştırılmış hapis kararı çıkmıştı

Sanıklar daha önce, Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamalarında, Anayasayı ihlal, Cumhurbaşkanına suikast, kasten adam öldürme, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kamu malına zarar verme, mala zarar verme, silahla tehdit, kamu görevlisine hakaret, Cumhurbaşkanına hakaret, zincirleme olarak kişiyi hürriyetinden yoksun koyma ve konut dokunulmazlığına ihlal suçlarından yargılanmışlar ve 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almışlardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun