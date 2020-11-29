Suikast timi SEGBİS kanalıyla duruşmaya katılacak

Suikast timi SEGBİS kanalıyla duruşmaya katılacak 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan 37 kişi için 'Nitelikli yağma' suçundan açılan davada 30 Kasım'da yapılacak duruşmaya sanıklar SEGBİS kanalıyla katılacak.

Suikast timi SEGBİS kanalıyla duruşmaya katılacak

15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan 37 kişi için 'Nitelikli yağma' suçundan açılan davada 30 Kasım'da yapılacak duruşmaya sanıklar SEGBİS kanalıyla katılacak.

MUĞLA - 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan aralarında eski bir Tuğgeneral'in de bulunduğu 37 sanık 'Cumhurbaşkanına suikast girişimi' davasında çoğu 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanıklar hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı 2019 yılında yeni bir iddianame hazırlayarak haklarında 'Nitelikli yağma' suçundan yargılanmalarını istemişti.

İlk duruşması Haziran ayında gerçekleştirilen dava Covid-19 tedbirleri nedeniyle ertelenmiş, mahkeme heyeti verdiği ara kararda bazı sanıkların savunma için ek süre talebi değerlendirilmişti. Ara kararda, mağdur polis memurlarının Cumhurbaşkanlığı koruma polisi olmaları nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na davanın ihbar edilmesi, 4 sanığın savunmalarının yeniden alınmasını ve mağdur polis memurlarının katılan sıfatıyla mahkemeye katılımının kabulüne karar verdi. Ayrıca sanıkların Ses ve Görüntü Sistemi ile duruşmalara katılımları kararlaştırıldı.

İddianamede, derdest edilen polis memurlarının ifadelerine göre; silah, telsiz, kimlik gibi eşyaları sanıklar tarafından zorla alınarak 'Nitelikli yağma' suçu işledikleri, yağma suçunun, gece vakti, müştekilerin görev yaptıkları iş mahallinde silahlı ve birden fazla kişiyle işlendiği için TCK'nın 149/1 maddesinde düzenlenen nitelikli halleri oluşturduğu yer aldı. Ayrıca, sanıklar hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması gerektiği kanaatine varıldığına da yer verildi.

Sanıklar daha önce, Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamalarında, Anayasayı ihlal, Cumhurbaşkanına suikast, kasten adam öldürme, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kamu malına zarar verme, mala zarar verme, silahla tehdit, kamu görevlisine hakaret, Cumhurbaşkanına hakaret, zincirleme olarak kişiyi hürriyetinden yoksun koyma ve konut dokunulmazlığına ihlal suçlarından yargılanmışlar ve 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almışlardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR TOSUN