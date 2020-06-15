Suikast timi duruşması ertelendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Suikast timi duruşması ertelendi

Suikast timi duruşması ertelendi 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a b-suikast girişiminde bulunan 37 kişi için 'Nitelikli yağma' suçundan açılan dava Kovid-19 salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

15.06.2020 14:44 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:52

Suikast timi duruşması ertelendi

15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a b-suikast girişiminde bulunan 37 kişi için 'Nitelikli yağma' suçundan açılan dava Kovid-19 salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

MUĞLA - 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanına yönelik suikast girişiminde bulunan aralarında eski bir Tuğgeneral'in de bulunduğu 37 sanık 'Cumhurbaşkanına suikast, uikast davasından çoğu 4'ekez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanıklar hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı 2019 yılında yeni bir iddianame hazırlayarak haklarında 'Nitelikli yağma' suçundan yargılanmalarını istemişti.

Bugün yapılan duruşmaya sanık avukatlarından sadece birisi katıldı. Mahkeme heyeti, Kovid-19 salgını nedeniyle Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun genelgesini okudu ve bazı sanıkların savunma için ek süre talebi değerlendirildi.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararda, mağdur polis memurlarının Cumhurbaşkanlığı koruma polisi olmaları nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na davanın ihbar edilmesi, 4 sanığın savunmalarının yeniden alınmasını ve mağdur polis memurlarının katılan sıfatıyla mahkemeye katılımının kabulüne karar verdi. Ayrıca önümüzdeki duruşmanın Ses ve Görüntü Sistemi ile duruşmalara katılımları kararlaştırılırken duruşma 30 Kasım 2020'ye ertelendi.

İddianamede, derdest edilen polis memurlarının ifadelerine göre; silah, telsiz, kimlik gibi eşyaları sanıklar tarafından zorla alınarak TCK'nın 148. Maddesinde yer alan "Nitelikli yağma" suçu işledikleri, yağma suçunun, gece vakti, müştekilerin görev yaptıkları iş mahallinde silahlı ve birden fazla kişiyle işlendiği için TCK'nın 149/1 maddesinde düzenlenen nitelikli halleri oluşturduğu yer aldı.

İddianamede, sanıklar hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması gerektiği kanaatine varıldığına da yer verildi.

Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Anayasayı ihlal, Cumhurbaşkanına suikast, kasten adam öldürme, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kamu malına zarar verme, mala zarar verme, silahla tehdit, kamu görevlisine hakaret, Cumhurbaşkanına hakaret, kasten nitelikli yağma, zincirleme olarak kişiyi hürriyetinden yoksun koyma ve konut dokunulmazlığına ihlal suçlarından yargılanmışlar ve 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmışlardı.

Suikast timi duruşması ertelendi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Haber
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti Haber
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı Haber
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Haber
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi Haber
Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor Haber
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, 'Bu eve nasıl gireyim?' diye ağladı
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, "Bu eve nasıl gireyim?" diye ağladı
8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde
8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde
Kolide havasızlıktan boğularak telef olan 4 piton, X-ray'de görüldü
Kolide havasızlıktan boğularak telef olan 4 piton, X-ray'de görüldü
Kimliği bilinmeyen şahıs, içinde 3 kilo altın olan çantayı trende unuttu, polis her yerde sahibini arıyor
Kimliği bilinmeyen şahıs, içinde 3 kilo altın olan çantayı trende unuttu, polis her yerde sahibini arıyor
2 öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı
2 öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı
İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor
İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor
İETT gece seferlerine yeniden başlıyor
İETT gece seferlerine yeniden başlıyor
Bingöl'deki 5.7'lik depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı
Bingöl'deki 5.7'lik depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı
Manchester United'ın kalecisi David de Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Manchester United'ın kalecisi David de Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Gebze'de izinsiz George Floyd gösterisi düzenlendi: 13 kişi gözaltına alındı
Gebze'de izinsiz George Floyd gösterisi düzenlendi: 13 kişi gözaltına alındı
Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5,7'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor
Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5,7'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor
Galatasaraylı oyuncular, Rizespor deplasmanlarında 2 sezonda 2 ciddi sakatlık yaşadı
Galatasaraylı oyuncular, Rizespor deplasmanlarında 2 sezonda 2 ciddi sakatlık yaşadı
Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakıldı
Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakıldı
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'ten işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'ten işlem görüyor
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
İstanbul'un ortasında dehşet anları: Alevler içinde kalan çalışan koşarak kurtulmaya çalıştı
İstanbul'un ortasında dehşet anları: Alevler içinde kalan çalışan koşarak kurtulmaya çalıştı
Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak
Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak
Gamze Özçelik, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde Sınırsız İyilik Ödülü'ne layık görüldü
Gamze Özçelik, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde Sınırsız İyilik Ödülü'ne layık görüldü
Alex'ten Muslera paylaşımı: Kardeşim, Allah seni korusun ve güç versin
Alex'ten Muslera paylaşımı: Kardeşim, Allah seni korusun ve güç versin
Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı?
Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı?
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Halife Hafter Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Musa Farisoğulları
Magazin Sıla Sezen Aksu Ajda Pekkan Gülben Ergen
Spor Falcao Caner Erkin Lionel Messi Bülent Korkmaz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Suikast timi duruşması ertelendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 15:23:23. #1.14#
title