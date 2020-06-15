Suikast timi duruşması ertelendi FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan 37 kişi için 'nitelikli yağma' suçundan açılan dava Covid-19 salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan 37 kişi için 'nitelikli yağma' suçundan açılan dava Covid-19 salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanına yönelik suikast girişiminde bulunan aralarında eski bir tuğgeneralin de olduğu 37 sanık, suikast davasından çoğu 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanıklar hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı 2019 yılında yeni bir iddianame hazırlayarak haklarında 'nitelikli yağma' suçundan yargılanmalarını istemişti. Bugün yapılan duruşmaya sanık avukatlarından sadece birisi katıldı. Mahkeme heyeti, Covid-19 salgını nedeniyle Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun genelgesini okudu ve bazı sanıkların savunma için ek süre talebi değerlendirildi.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararda, mağdur polis memurlarının Cumhurbaşkanlığı koruma polisi olmaları nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na davanın ihbar edilmesi, 4 sanığın savunmalarının yeniden alınmasını ve mağdur polis memurlarının katılan sıfatıyla mahkemeye katılımının kabulüne karar verdi. Ayrıca önümüzdeki duruşmaya Ses ve Görüntü Sistemi (SEGBİS) ile katılımları kararlaştırılırken, duruşma 30 Kasım 2020'ye ertelendi.

İddianamede, derdest edilen polis memurlarının ifadelerine göre; silah, telsiz, kimlik gibi eşyaları sanıklar tarafından zorla alınarak TCK'nın 148. Maddesinde yer alan "Nitelikli yağma" suçunu işledikleri, yağma suçunun, gece vakti, müştekilerin görev yaptıkları iş mahallinde silahlı ve birden fazla kişiyle işlendiği için TCK'nın 149/1 maddesinde düzenlenen nitelikli halleri oluşturduğu yer aldı.

İddianamede, sanıklar hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması gerektiği kanaatine varıldığına da yer verildi.

Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Anayasayı ihlal, Cumhurbaşkanına suikast, kasten adam öldürme, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kamu malına zarar verme, mala zarar verme, silahla tehdit, kamu görevlisine hakaret, Cumhurbaşkanına hakaret, kasten nitelikli yağma, zincirleme olarak kişiyi hürriyetinden yoksun koyma ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından yargılanan sanıklar, 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmışlardı. - MUĞLA

Kaynak: İHA