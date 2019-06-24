Suikast timi davasının 3 sanığı yeniden yargıç önünde

Kaynak: DHA

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, darbe girişimi gecesi saldırı düzenlenmesiyle ilgili Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada haklarında verilen kararlar Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından bozulan, Cumhurbaşkanı eski başyaveri albay Ali Yazıcı ile eski albay Cenk Bahadır Avcı ile beraat eden eski yarbay Hüseyin Yılmaz'ın yeniden yargılanmalarına başlandı. Sincan Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla ifade veren sanıklardan Ali Yazıcı'nın hiç suçu yokken kendisine 18 yıl ceza verildiğini söylemesi üzerine Mahkeme Başkanı Abdülkadir Ergül, "Özel değerlendirme yapıyorsun. Sana özel sevgimiz olmadığı gibi, özel husumetimiz de olamaz." uyarısında bulundu. Duruşma dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele 15 Temmuz 2016'da saldırı düzenleyen 37 kişilik tim, başarılı olamadı, ancak 2 polis memurunu şehit edip kaçtı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ilk olarak darbecilerden, aralarında Çiğli Ana Jet Üssü'nün imamı olduğu belirtilen 'Paşa' lakaplı Astsubay Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu 25 asker yakalanarak tutuklandı. Daha sonra Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda tabur komutanı olan eski Binbaşı Şükrü Seymen ile önceden aynı birlikte eğitim alıp görev yapan askerlerden seçtiği eski yüzbaşılar İsmail Yiğit, Mustafa Serdar Özay, Muammer Gözübüyük, Ergün Şahin, Bahadır Sagun, Mehmet Öztürk, eski üsteğmenler Murat Köse, Mehmet Demir, Enes Yılmaz, eski teğmen Muhammet Burak İpek de yakalanarak tutuklandı. Firari eski yüzbaşı Burkay Karatepe ise yakalanamadı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında kendisine suikast düzenlemeye çalışanlardan şikayetçi olduğuna ilişkin dilekçeyi avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Başsavcılığın soruşturmanın ardından hazırlanan sanıkların her biri için 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Suikast eylemi için Marmaris'e gelen 37 askeri personelin yanı sıra azmettirici olduğu ya da yardımda bulunduğu belirlenenlerle birlikte aralarında örgüt lideri Fethullah Gülen'in de bulunduğu, 3'ü firari toplam 46 kişi hakkında dava açıldı.Eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, eski binbaşı Şükrü Seymen ve 'Paşa' lakaplı eski astsubay Zekeriya Kuzu'nun da aralarında bulunduğu 31 sanık hakkında, 'Cumhurbaşkanına suikast girişimi', 'anayasal düzeni değiştirmeye kalkışmak', 2 polis memurunun şehit edilmesi nedeniyle 'kasten öldürme' suçlarından 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ayrıca 9 sanık müebbet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaveri albay Ali Yazıcı 18 yıl hapis, eski tümamiral Tezcan Kızılelma 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi. 42 sanık 15 yıl ile 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis arasında çeşitli cezalara çarptırıldı. 1 sanık ise beraat etti. Sanıklar arasında bulunan 'Menfez paşası' lakaplı astsubay Zekeriya Kuzu'ya 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele yaptıkları baskın sırasında 3 polis memurunun cüzdanlarını gasp etme suçundan da 3 kez 18'er yıl olmak üzere toplam 54 yıl hapis cezası verildi. Sanıklardan eski yarbay Hüseyin Yılmaz, Cumhurbaşkanına yönelik suikast girişimine yardım etme suçundan, delil yetersizliğinden beraat etti. Davada, sonradan yakalanan ve adli işlemleri Ankara'da devam eden eski yarbay Özcan Karacan, firari durumdaki aynı zamanda dosyanın bir numaralı sanığı Fethullah Gülen ve suikast timi üyelerinden firari yüzbaşı Burkay Karatepe hakkındaki dosya ise ayrıldı.YARGITAY 16. CEZA DAİRESİ KARARI BOZDUMuğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce karara bağlanan dava dosyası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Daire, aralarında eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, eski binbaşı Şükrü Seymen ve eski astsubay Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu 37 sanık hakkında verilen cezaları yerinde buldu. Dosya temyiz talepleri üzerine Yargıtay'a gitti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, başyaver Ali Yazıcı'ya, suça yardımdan verilen 18 yıl hapis cezasını az bularak kararı bozdu. Yazıcı'nın yanı sıra müebbet hapis cezası alan Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı Albay Cenk Bahadır Avcı ile beraatine hükmedilen Yarbay Hüseyin Yılmaz'la ilgili kararı da yerinde bulmadı. Yarbay Yılmaz ile ilgili Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen başka bir dava olduğunun hatırlatıldığı kararda, maddi gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde ortaya çıkarılması amacıyla sanıkla ilgili belge ve beyanların dosyaya getirtilmesi, gerekli olması durumunda ise davaların birleştirilerek bir bütün halinde delillerin değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKTILARYargıtay 16. Ceza Dairesi'nce haklarındaki karının bozulması üzerine başyaver Ali Yazıcı, eski yarbay Hüseyin Yılmaz ve eski albay Cenk Bahadır Avcı'nın Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar yargılanmalarına bugün başlandı. Cumhurbaşkanlığı ve sanık avukatlarının hazır bulunduğu duruşma, kimlik tespiti ile başladı. Mahkeme Başkanı Abdülkadir Ergül, Sincan Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan 3 sanığa Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nce cezaların bozulmasının gerekçesini okudu.Duruşmada ilk savunmayı yapan Cenk Bahadır Avcı, "Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından verilen bozma kararına katılıyorum. Daha sonra esasa ilişkin savunmamı yapacağım" dedi. Hüseyin Yılmaz ise, "Ben bu davaya tek suçtan dahil oldum ve beraat ettim. Mahkemenin kararının neden bozulduğuna anlam veremiyorum. Yargıtay'ın bozma kararına katılmıyorum" dedi.MAHKEME BAŞKANI: SANA ÖZEL SEVGİMİZ OLMADIĞI GİBİ ÖZEL HUSUMETİMİZ DE YOKEski başyaver Ali Yazıcı'nın, "Örgüt yöneticiliği ile ilgili hakkımda hiçbir delil yoktur. Hiç suçum yokken bana 18 yıllık hapis cezası verildi. Bu da mecburiyetten verildi" diye savunma yapması üzerine Mahkeme Başkanı Abdülkadir Ergül, "Özel değerlendirme yapıyorsun. Sana özel sevgimiz olmadığı gibi, özel husumetimiz de olamaz. Konuşmalarına dikkat et" uyarısında bulundu.Savunmaların ardından savcı Ali Cenk Düzgün, eski yarbay Hüseyin Yılmaz'ın dosyasının Akıncı Üssü Davası ile birleştirilmesine, eski başyaver Ali Yazıcı'nın Ankara'daki dosyasından delillerin ve karar örneğinin istenmesine, eski albay Cenk Bahadır Avcı'nın ise tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Cenk Bahadır Avcı ve Ali Yazıcı'nın tutukluluk hallerinin devamına karar verip, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı 23 Eylül'e erteledi.- Muğla