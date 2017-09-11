Suikast Timi Davasında Sanıkların Talepleri Reddedildi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Sanıklardan yüzbaşı Haldun Gülmez'in reddi hakim, diğer sanıklar üsteğmen Murat Köse ve astsubay Gökhan Güçlü'nün ise soruşturmanın genişletilmesi talepleri reddedildi.



15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinde görevli, 1'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılanması Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor. Bugünkü oturum saat 09.30'da yoklama alınmasıyla başladı. Ardından sanıklardan yüzbaşı Haldun Gülmez reddi hakim talebinin, üsteğmen Murat Köse ve astsubay Gökhan Güçlü ise soruşturmanın genişletilmesi taleplerinin yer aldığı dilekçeleri mahkemeye verdi. Mahkeme heyeti, dilekçelerin görüşülüp karar verilmesi için 15 dakika ara verdi. Aranın ardından devam eden oturumda, Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, taleplerin, yargılamayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddine karar verildiğini açıkladı.



'HAYATIMIN HİÇBİR NOKTASINDA FETÖ OLMADI'



Ardından darbe girişiminin olduğu dönemde albay olan Zeki Göçmen'in esasa ilişkin savunmasının alınmasıyla devam etti. Sikorsky helikopterin birinci pilotu Zeki Göçmen, "Hayatımın hiçbir noktasında FETÖ olmadı. 12 yılda 7 kez tayin oldum. Binbaşı rütbemin sonunda kadar zorluklar yaşadım. Anamdan emdiğim süt burnumdan geldi. FETÖ bunları yaşarken yoktu. Emeklilik planları yaparken başıma bunlar geldi. FETÖ ya da başka bir cemaat bilmem. Çocuklarımı da bu yapıya karşı bilinçlendirdim. Atılmış olsam da ben kendimi hala TSK mensubu olarak görüyorum. 30 yıl hizmet ettim. Ne ast rütbeliyken ne de üst rütbeliyken devletimin zararına olacak hiçbir karara imza atmadım. Mesleğe başladığımdan beri çizgimi hiç değiştirmedim. Emir komuta zincirinden şaşmadım. Bu konudaki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum" dedi.



Göçmen, iddianamelerde ve ifadelerde de geçen "Yarın ya kahraman oluruz ya da vatan haini oluruz" sözlerinin de kendisine ait olmadığını söyledi. Göçmen, "15 Temmuz sabahı alaydan ilişiğimi kesecektim. Ancak, evrak olmadığı için ilişiğimi kesemedim. TSK'dan ilişiğimi temelli kesip özel bir havayolu şirketinde işbaşı yapacaktım. Ünsal Paşa (Ünsal Coşkun), 'Ayrılma bir gün daha uç' dedi. Albay Murat Dağlı, beni 16.00'da aradı ve 'Akşam 22.00'de uçuş var' dedi. Ege Ordu Komutanı, saat 23.43'te Albay Murat Dağlı'yı aradı ve 'Oluşumun içinde misiniz' diye sordu. Murat Dağlı 'Ne oluşumu' diye karşılık verdi. Bunun üzerine Ordu Komutanı, 'Gözlerinizden öpüyorum' deyip, telefonu kapattı. Ordu Komutanı, ifadesinde 'Onlara gitmeyin emri verdim' diyor. Ordu Komutanı, yalan söylüyor. Ordu Komutanı, 'Dönün' deseydi, dönerdik. Nereye gidildiği konusunda bize bilgi verilmedi. 'Cumhurbaşkanı Marmaris'te' deselerdi durum değişirdi. Kimlere güvenmişiz" diye konuştu.



Duruşma öğle arasının ardından Albay Zeki Göçmen'in ifadesi ile devam edecek.



- Muğla