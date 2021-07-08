Suikast sonucu hayatını kaybeden Haiti Devlet Başkanı Moise'nin ağır yaralanan eşi Martine Moise, ABD'ye nakledildi
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Suikast sonucu hayatını kaybeden Haiti Devlet Başkanı Moise'nin ağır yaralanan eşi Martine Moise, ABD'ye nakledildi

Suikast sonucu hayatını kaybeden Haiti Devlet Başkanı Moise'nin ağır yaralanan eşi Martine Moise, ABD'ye nakledildi
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye düzenlenen suikast esnasında ağır yaralanan Moise'nin eşi Martine Moise'nin, ABD'nin Miami kentine nakledildiği bildirildi.

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye düzenlenen suikast esnasında ağır yaralanan Moise'nin eşi Martine Moise'nin, ABD'nin Miami kentine nakledildiği bildirildi.

Bölge basınında çıkan habere göre, durumu kritik olan Moise, ambulans uçakla ABD'nin kuzeyindeki Ford lauderdale Havaalanı'na getirilmesinin ardından Miami'deki Baptist Hastanesine götürüldü.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, evine bir grup silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Haiti geçici Başbakanı Claude Joseph, ülkede acil durum ilan etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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