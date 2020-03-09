Suikast girişiminde bulunulan Sudan Başbakanı Hamduk: "Değişim yürüyüşünü durduramayacaklar"
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Sudan, Güncel

Suikast girişiminde bulunulan Sudan Başbakanı Hamduk: "Değişim yürüyüşünü durduramayacaklar"

Sudan'da konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtulan Başbakan Abdullah Hamduk, yaşanan hadisenin, ülkesindeki değişim yürüyüşünü durduramayacağını söyledi.

09.03.2020 18:10 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:10
Suikast girişiminde bulunulan Sudan Başbakanı Hamduk:

Sudan'da konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtulan Başbakan Abdullah Hamduk, yaşanan hadisenin, ülkesindeki değişim yürüyüşünü durduramayacağını söyledi.

Başbakan Hamduk, suikast girişiminin ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İyiyim. Daha iyi bir yarın ve sürdürülebilir bir barış için bedelinin kanla ödendiği bu devrim, barışçıllığı ile korunuyor. Bugünkü hadise, değişim yürüyüşünü durduramayacak bilakis bu olay, devrim dalgasını daha da güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Hamduk, başkent Hartum'da, bu sabah konvoyuna düzenlenen suikastten yara almadan kurtulmuştu. Başbakan Hamduk'un konvoyunun Kuber Köprüsü'nden geçişi sırasında bomba yerleştirilmiş araç infilak ettirilmişti. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Kaynak: AA

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Manşet

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