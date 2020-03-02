Şuhutlu vatandaşlardan Mehmetçiğe konvoylu destek
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Şuhutlu vatandaşlardan Mehmetçiğe konvoylu destek

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlib kentinde başlatılan 'Bahar Kalkanı Harekatı'na Şuhutlular araç ve motosikletlerine astıkları Türk bayrakları ile konvoy yaparak destek verdi.

02.03.2020 14:25 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:26
Şuhutlu vatandaşlardan Mehmetçiğe konvoylu destek

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 'nin İdlib kentinde başlatılan ''na Şuhutlular araç ve motosikletlerine astıkları Türk bayrakları ile konvoy yaparak destek verdi.


İdlib'de 36 Türk askerinin şehit edilmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından 27 Şubat'ta başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Yoğun bombardıman altına alınan rejim hedefleri bir bir yok edilirken, Şuhut'ta yüzlerce vatandaş araçlarına Türk bayrakları asarak harekata destek verdi. Vatandaşlar, 'Bahar Kalkanı Harekatı'na ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek için araçlarıyla konvoy yaparak ilçede tur attı. Konvoya katılan ve destek veren yüzlerce vatandaş, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atarak birlik beraberlik mesajları verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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