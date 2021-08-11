Şuhutlu orman ekipleri Manavgat yangınından ilçeye döndü
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Şuhutlu orman ekipleri Manavgat yangınından ilçeye döndü

Şuhutlu orman ekipleri Manavgat yangınından ilçeye döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Antalya'nın Manavgat ilçesinde günler süren orman yangınında müdahale eden Şuhutlu ormancılar ilçeye döndü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde günler süren orman yangınında müdahale eden Şuhutlu ormancılar ilçeye döndü.

Şuhut Orman İşletme Şefliği'nde görevli olan 4 kişiden oluşan ekip, orman yangını söndürme çalışmalarına katılmak için Manavgat'a gitmişti. Zorlu şartlar altında söndürme çalışmalarına katılan orman işletme şefliği ekipleri yangının kontrol altına alınması ile birlikte evlerine döndü. - AFYONKARAHİSAR

Şuhutlu orman ekipleri Manavgat yangınından ilçeye döndü
Şuhutlu orman ekipleri Manavgat yangınından ilçeye döndü
Şuhutlu orman ekipleri Manavgat yangınından ilçeye döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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