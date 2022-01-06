Şuhutlu öğrencilerden güreş müsabakasında büyük başarı - Haberler Spor
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Şuhutlu öğrencilerden güreş müsabakasında büyük başarı

Şuhutlu öğrencilerden güreş müsabakasında büyük başarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Afyonkarahisar'da düzenlenen Gençler B Grekoromen Okullar Arası Güreş Müsabakaları'nda Şuhut'lu öğrenciler 6 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Gençler B Grekoromen Okullar Arası Güreş Müsabakaları'nda Şuhut'lu öğrenciler 6 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Afyonkarahisar Çiğiltepe Spor Salonu'nda düzenlenen 'Gençler B Güreş Müsabakası'nda, başarılı bir mücadelenin sonunda 4 altın madalya ve 2 gümüş madalya kazandı. Şuhutlu öğrencilerin başarısı ilçe genelinde sevinçle karşılanırken, 4 öğrenci ise gruplara gitmeye hak kazandı. - AFYONKARAHİSAR

Şuhutlu öğrencilerden güreş müsabakasında büyük başarı

Şuhutlu öğrencilerden güreş müsabakasında büyük başarı

Şuhutlu öğrencilerden güreş müsabakasında büyük başarı

Şuhutlu öğrencilerden güreş müsabakasında büyük başarı

Şuhutlu öğrencilerden güreş müsabakasında büyük başarı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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