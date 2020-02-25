Şuhut'un en genç kadın muhtar adayı

25.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:14

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Atlıhisar köyünde muhtar adayı olan 39 yaşındaki Keziban Kara, Şuhut'un genç kadın muhtar adayı oldu.



Şuhut'un Atlıhisar köyü muhtarı Erkut Bayram'ın vefatı nedeniyle Haziran ayında yapılacak muhtarlık seçiminin heyecanı şimdiden başladı. Muhtarlık seçiminin yaklaşmasına az bir zaman kala muhtar adayları belli olmaya başladı. Şuhut tarihinin en genç kadın muhtar adayı olan Keziban Kara, "Bu yarışta ben de varım" dedi. Kara, adaylığı ile ilgili konuşmasında şunları söyledi:



"Kadınlarımızın önünü açmak için elimden gelen mücadeleyi vereceğim. Gençlerimiz için sosyal aktivite alanları sağlamak için çalışmalarımızı özverili bir şekilde gerçekleştireceğiz. Köyümüzde 7'den 70'e tüm kardeşlerimize elimizden gelen yardımı canı gönülden yapacağımızı burada belirtmek isterim. Köyümüzde büyük bir eksiklik olan Türk bayrağımızı tedarik ederek kısa zaman içerisinde inşallah tekrar yerine asacağız. Vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyerek onların sorunlarına merhem olmaya çalışacağız." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA