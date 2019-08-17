Şuhut'ta yöresel pazara yoğun ilgi

17.08.2019 16:02

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kurulan yöresel pazara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Pazar Mahallesi'nde kurulan yöresel pazarda, ilçede yetişen meyve ve sebzeler görücüye çıkıyor. Pazar esnafı, yetiştirdikleri meyve ve sebzeleri satmak için akşama kadar çalışırken, müşteri olan vatandaşlar ise uygun fiyatta yerli meyve ve sebze almanın sevincini yaşıyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA