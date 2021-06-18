Şuhut'ta trafik ekipleri alkole geçit vermedi
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Şuhut'ta trafik ekipleri alkole geçit vermedi

Şuhut'ta trafik ekipleri alkole geçit vermedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde trafik ekipleri tarafından sürücülere yönelik yapılan denetiminde ilçe merkezinde alkole araç kullanımına geçit verilmedi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde trafik ekipleri tarafından sürücülere yönelik yapılan denetiminde ilçe merkezinde alkole araç kullanımına geçit verilmedi.

Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Şuhut ilçe çarşı merkezinde sürücülere yönelik alkol denetimi yapıldı. 21 sürücünün denetlendiği uygulamada, seyir halindeki sürücülere durdurularak ruhsat, ehliyet ve alkol denetimi yapıldı. Trafik polisleri tarafından sürücülere yönelik maske, mesafe ve temizlik kuralları ile ilgili bilgi verildi. Ayrıca 1 sürücünün alkollü trafiğe çıkması dolayısıyla 6 ay ehliyetine el konulduğu öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Şuhut'ta trafik ekipleri alkole geçit vermedi
Şuhut'ta trafik ekipleri alkole geçit vermedi
Şuhut'ta trafik ekipleri alkole geçit vermedi
Şuhut'ta trafik ekipleri alkole geçit vermedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Şuhut'ta trafik ekipleri alkole geçit vermedi - Haberler
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