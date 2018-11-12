Şuhut'ta şeker pancarı alımları başladı

Üreticiler firenin yüksek, poların düşük olmasından yakınıyor

Alımların çok geç başladığını anlatan üreticiler, daha hızlı yapılmasını bekliyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde şeker pancarı alımları başlarken, üreticiler Afyonkarahisar Şeker Pancarı Fabrikasının özelleştirilmesinden dolayı memnun olmadıklarını belirtti.

Bu yıl alımların geç başladığını ifade eden üreticiler, geçtiğimiz yıllara göre bu yıl şeker pancarından kesilen firelerin yüksek olması ve fiyatlarını ilgilendiren polarların düşük çıkmasının kendilerini olumsuz etkilediğini anlattılar. Bu durumun böyle gitmesi durumunda gelecek yıl üretimde azalma olacağını belirtilirken, üretici Ali Sarıtaş, konu ile ilgili açıklamalarında, "Çalışmalarımız normal, yani eskisi kadar iyi değil yani. Tarih olarak alımlar 6 Kasım'da başladı sayılır, ne zaman kapatılacak bilmiyorum. Pancarımızı söküyoruz kasalara, römorklara yüklüyoruz buraya getiriyoruz, kantardan geçirip makinelere yüklüyoruz, Yani şeker pancarından para kazanamıyoruz" dedi.

Bir diğer şeker pancarı üreticisi Cemal Erdoğdu ise, "Şimdiye kadar pancar alımları çok gecikti. Tarlalarımızda pancarı kaldırıp yeniden buğday, haşhaş ekemedik. Bugün hava çok güzel gidiyor, hava bozulmuş olsa biz bu pancarı tarladan çıkaramayız. Bu işlerin bir an önce hallolması için buranın 24 saat çalışması lazım. Çift vardiya çalışması lazım. Bugün itibari ile şeker pancarı alımları başladı, ama çok geç şimdiye kadar bitmesi lazımdı. Sabah sabah 08.00'da başlaması lazım, ama 10.00'da açılıyor, akşam 18.00'de bitiyor alımlar" dedi.