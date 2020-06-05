Şuhut'ta şehirlerarası yolcu otobüslerinde mesafe kontrolü
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Şuhut'ta şehirlerarası yolcu otobüslerinde mesafe kontrolü

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından Afyonkarahisar Isparta il yolu üzerinde yolcu otobüslerinde mesafe kapsamında denetimler yoğunlaştı.

Şuhut'ta şehirlerarası yolcu otobüslerinde mesafe kontrolü
05.06.2020 10:00 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:03

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından Afyonkarahisar Isparta il yolu üzerinde yolcu otobüslerinde mesafe kapsamında denetimler yoğunlaştı.

Şuhut ilçe Jandarma komutanlığı'na bağlı 20. Trafik Timleri tarafından günümüzde önemi koruyan Covid-19 virüsünün etkisinin azalması ile şehirler arası faaliyet gösteren yolcu otobüslerinde yüzde 50 mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Ekipler, yolcu konumunda bulunan vatandaşlarında otobüs firmalarının kurallara uyup uymadıkları soruldu ve yolculara sosyal mesafelerini korumaları ile maskenin hayati derecede önemi anlatılarak sürekli yanında bulundurmaları toplu ortamda takmaları önerildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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