Şuhut'ta sağanak yağış etkisini gösteriyor - Haberler
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Şuhut'ta sağanak yağış etkisini gösteriyor

Şuhut'ta sağanak yağış etkisini gösteriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dün akşam başlayan sağanak yağış sabah saatlerinde de etkisini göstermeye devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dün akşam başlayan sağanak yağış sabah saatlerinde de etkisini göstermeye devam ediyor.

Şuhut'ta dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ilçe genelinde etkili oldu. Sağanak yağış dolayısıyla vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken bazı vatandaşlar ise sağanak yağış nedeniyle şemsiyeleriyle gidip gelecekleri yere ulaştı. Sağanak yağış bugün sabah saatlerinde de devam etti. - AFYONKARAHİSAR

Şuhut'ta sağanak yağış etkisini gösteriyor

Şuhut'ta sağanak yağış etkisini gösteriyor

Şuhut'ta sağanak yağış etkisini gösteriyor

Şuhut'ta sağanak yağış etkisini gösteriyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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