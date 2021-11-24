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Şuhut'ta sağanak yağış etkisini gösteriyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Şuhut'ta sağanak yağış etkisini gösteriyor

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dün gece başlayan ve gün boyu devam eden sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dün gece başlayan ve gün boyu devam eden sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor.

Şuhut'ta dün gece itibariyle başlayan sağanak yağış bugün gündüz de akşam saatlerine kadar etkisini gösterdi. Sağanak yağış dolayısı ile vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken bazı vatandaşlar ise sağanak yağıştan korunmak için şemsiyelerini yanlarına aldı. Sağanak yağış dolayısıyla bazı yerlerde sular oluştu. - AFYONKARAHİSAR

Şuhut'ta sağanak yağış etkisini gösteriyor

Şuhut'ta sağanak yağış etkisini gösteriyor

Şuhut'ta sağanak yağış etkisini gösteriyor

Şuhut'ta sağanak yağış etkisini gösteriyor

Şuhut'ta sağanak yağış etkisini gösteriyor

Şuhut'ta sağanak yağış etkisini gösteriyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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