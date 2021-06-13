Şuhut'ta sağanak yağış etkili oldu
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Şuhut'ta sağanak yağış etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, yağış özellikle ilçede kurulan pazardaki esnafa zor anlar yaşattı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, yağış özellikle ilçede kurulan pazardaki esnafa zor anlar yaşattı.

Şuhut'ta akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur ilçe kapalı pazaryerinde kurulan semt pazarındaki esnafların sıkıntı yaşamasına neden oldu. Esnaflarla birlikte pazara alışverişe gelen vatandaşlarda zaman zaman büyük sıkıntılar çekti. Yağıştan dolayı bazı dükkan ve bodrum katları su basma tehlikesi yaşarken, esnaflar dükkanlarının önünde biriken suyu tahliye etmek zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise çareyi boş buldukları dükkan ve brandaların altına sığınmakta buldu. Yağıştan dolayı trafikte olumsuz etkilenirken, sürücülerde su birikintilerinden dolayı yolda ilerlemekte zorluk yaşadı.

Şuhut'ta sağanak yağış etkili oldu
Şuhut'ta sağanak yağış etkili oldu
Şuhut'ta sağanak yağış etkili oldu
Şuhut'ta sağanak yağış etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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