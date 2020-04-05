Şuhut'ta polis ve zabıta ekiplerinden maske ve mesafe uygulaması Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kurulan Kapalı Pazar Yerinde mesafe ve maske uygulaması yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kurulan Kapalı Pazar Yerinde mesafe ve maske uygulaması yapıldı.

Şuhut Kapalı Pazar Yerinde, polis ve zabıta ekipleri tarafından pazar esnafı ve vatandaşlara yönelik mesafe ve maske uygulaması yapıldı. Pazar girişinde zabıta ekipleri alışverişe gelen vatandaşların ateşlerini ölçerken, bir yandan da ücretsiz maske dağıtımı yaptı. Pazara alışveriş yapmak için gelen bazı vatandaşlar maskeleri ile gelmediği için içeri alınmayınca zorluk çıkardı. Polis ve zabıta ekipleri tek tek pazar esnafını gezerek maskesi bulunmayanlara maske dağıttı. Daha sonra pazar esnafını uyaran polis ve zabıta ekipleri alışverişe gelen vatandaşlara ürünlere dokunmalarına engel olmalarını ve bunun yanında eldiven ve maske takılmasının zorunluluğunu anlattı. 3'er metre arayla kurulan pazarda yapılan uygulamalardan vatandaşlar da memnuniyetlerini ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA