Şuhut'ta polis ekiplerinden alkol satan iş yerlerine yönelik denetim - Haberler
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Şuhut'ta polis ekiplerinden alkol satan iş yerlerine yönelik denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şuhut'ta polis ekiplerinden alkol satan iş yerlerine yönelik denetim

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından alkol ürünleri satılan mekanlarda denetim gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından alkol ürünleri satılan mekanlarda denetim gerçekleştirildi.

Polis ekipleri ilçe merkezinde faaliyetlerini sürdüren alkol ürünleri satan mekanlarda denetim yaptı. Yapılan denetimlerde ürünlerin bandrollü olup olmadığına bakılarak incelemeler yapıldı. Yetkililer tarafından yapılan denetimlerin rutin olarak devam edeceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Şuhut'ta polis ekiplerinden alkol satan iş yerlerine yönelik denetim

Şuhut'ta polis ekiplerinden alkol satan iş yerlerine yönelik denetim

Şuhut'ta polis ekiplerinden alkol satan iş yerlerine yönelik denetim

Şuhut'ta polis ekiplerinden alkol satan iş yerlerine yönelik denetim

Şuhut'ta polis ekiplerinden alkol satan iş yerlerine yönelik denetim

Şuhut'ta polis ekiplerinden alkol satan iş yerlerine yönelik denetim

Şuhut'ta polis ekiplerinden alkol satan iş yerlerine yönelik denetim

Şuhut'ta polis ekiplerinden alkol satan iş yerlerine yönelik denetim

Şuhut'ta polis ekiplerinden alkol satan iş yerlerine yönelik denetim

Şuhut'ta polis ekiplerinden alkol satan iş yerlerine yönelik denetim

Şuhut'ta polis ekiplerinden alkol satan iş yerlerine yönelik denetim

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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