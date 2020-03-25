Şuhut'ta otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
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Afyon, Şuhut, 3. Sayfa

Şuhut'ta otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde seyir halindeki otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

25.03.2020 14:35 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:35
Şuhut'ta otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde seyir halindeki otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Balçıkhisar- Şuhut yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Balçıkhisar köyünden Şuhut ilçe istikametine doğru seyir halinde bulunan İhsan G. (64) yönetimindeki 03 AK 584 plakalı otomobil, Balçıkhisar köyünde aniden yola çıkan Ali S.'ye çarptı. Kazada Ali S. yaralanırken sürücü olay yerinden kaçtı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların Şuhut İlçe Jandarma ekipleri ve 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından yaralı vatandaş Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil şoförü jandarma ekipleri tarafından evinden alınıp kaza yerine getirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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