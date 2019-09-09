Şuhut'ta öğrenci servisleri denetlendi

09.09.2019 13:15

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ve Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrenci taşıyan okul servis minibüsleri denetlendi.



Taşımalı sistemle öğrenci taşıması yapan ve Şuhut ilçesine bağlı okullara öğrenci taşıyan servis minibüslerine yönelik denetim yapıldı. Kontrollerde araç içerisinde sivil kişilerin olup olmadığını, fazla öğrencinin taşınıp taşınmadığını da bakan ekipler, özellikle okul servis minibüslerinin arka bölümünde okul taşıtı ibaresinin yazılı olup olmadığını, araçların cam ve pencerelerinin kilitli durumunu ve sürücü tarafından aracının kapılarının otomatik açılıp açılmadığı denetlendi. Yapılan uygulama sırasında, 8 adet öğrenci taşımacılığı yapan servis minibüsleri kontrol edildi, 2 adet servis aracına ise okul servis yönetmeliğine aykırı hareket etmekten dolayı toplan 470 lira para cezası uygulandığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA