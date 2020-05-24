Şuhut'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Şuhut'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Şuhut'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
24.05.2020 09:29 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:32

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut-Ortapınar köyü yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ortapınar Mahallesi istikametinden Şuhut ilçe merkez istikametine doğru seyir halinde bulunan Ayşe K. yönetimindeki 03 ABS 255 plakalı otomobil ile aynı istikametten arkasından gelen İbrahim K. (15) idaresindeki 03 SK 059 plakalı motosikletin yan kısmına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü İbrahim K. (15) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 acil servis ekipleri ve jandarma ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralı İbrahim K.'yi hastaneye sevk etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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