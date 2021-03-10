Şuhut'ta Miraç Kandili huşu içinde idrak edildi
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Şuhut'ta Miraç Kandili huşu içinde idrak edildi

10.03.2021 22:29 | Son Güncelleme: 10.03.2021 22:38
Şuhut'ta Miraç Kandili huşu içinde idrak edildi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Miraç Kandili nedeniyle ilçe genelindeki camilere akın eden vatandaşlar pandemi kurallarına uyarak namazlarını kılıp dualarını etti.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Miraç Kandili nedeniyle ilçe genelindeki camilere akın eden vatandaşlar pandemi kurallarına uyarak namazlarını kılıp dualarını etti.

Miraç Kandili'ni idrak etmek isteyen vatandaşlar ilçeye bağlı Büyük Cami'ye akın etti. Peygamber Efendimiz Hz Muhammed'in (SAV) Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olan Miraç Kandili dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar ellerini semaya kaldırdı. İlçe Vaizi Regaip Dinç, Miraç Kandili'nin önemine değinerek cami cemaatine nasıl eda edileceği konusunda bilgiler aktardı. Tüm camilerde düzenlenen kandil programlarında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu. Vatandaşlar da edilen dualara icabet etti. - AFYONKARAHİSAR

Şuhut'ta Miraç Kandili huşu içinde idrak edildi
Şuhut'ta Miraç Kandili huşu içinde idrak edildi
Şuhut'ta Miraç Kandili huşu içinde idrak edildi
Şuhut'ta Miraç Kandili huşu içinde idrak edildi
Şuhut'ta Miraç Kandili huşu içinde idrak edildi
Şuhut'ta Miraç Kandili huşu içinde idrak edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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