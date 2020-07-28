Şuhut'ta Kurtuluş Savaşı dönemine ait siperler bulundu Şuhut'ta Kurtuluş Savaşı dönemine ait siperler bulundu Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Kurtuluş Savaşı'na ait işgal yıllarında savunma amaçlı ve Büyük Taarruz 'da kullanılan siperler bulundu.

Şuhut'ta Kurtuluş Savaşı dönemine ait siperler bulundu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Kurtuluş Savaşı'na ait işgal yıllarında savunma amaçlı ve Büyük Taarruz 'da kullanılan siperler bulundu.

Araştırmacı Yazar ve Başkomutan Tarihi Milli Park Alan Kılavuzu Habib Akalın tarafından bulunan siperler gün yüzüne çıkmayı bekliyor. Daha önce de Yarışlı köyü üstünde savunma siperlere bulan Akalın, bölgenin savaş alanı olduğunu Büyük Taarruz 'un başlaması ile ihtiyat kuvvetlerinin bu bölgede konuşlandığı ve o dönemden kalan siperler olduğun bilindiğini anlattı.

Bölgede buna benzer savunma hattı ve siperler gün yüzüne çıkmayı beklerken, Habib Akalın konu ile ilgili açıklamalarda bulunarak Şuhut ilçesine bağlı Efe köyü Bozolan mevkiindeki destansı yaşanmış 1922'de Kurtuluş Savaşı savunma siperlerinin bulunduğu anları an ve an anlattı.

Kaynak: İHA