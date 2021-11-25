Şuhut'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı - Haberler
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Şuhut'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Şuhut'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği 2021 Yılı 2. Olağan Toplantısı yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği 2021 Yılı 2. Olağan Toplantısı yapıldı.

Şuhut'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği 2021 Yılı 2. Olağan Toplantısı Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün öncülüğünde Şuhut Halk Eğitim Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda, 2022 yılı bütçesi görüşülerek muhtarlarının talepleri alındı. Toplantıda 2022 yılı bütçesi görüşülerek muhtarların talepleri alındı. Soru cevap şeklinde devam eden toplantı, Kaymakam Düzgün'ün toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etmesinin ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Şuhut'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı

Şuhut'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı

Şuhut'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı

Şuhut'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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