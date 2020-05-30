Şuhut'ta korona virüs tedbirlerine uymayanlara ceza uygulandı
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Şuhut'ta korona virüs tedbirlerine uymayanlara ceza uygulandı

Şuhut'ta korona virüs tedbirlerine uymayanlara ceza uygulandı Şuhut kapalı pazar yerinde tedbirler üst seviyeye çıkartıldı Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kapalı pazar yerinde korona virüs tedbirleri kapsamındaki maske uygulamasına uymayan pazar esnafı ve vatandaşlara para cezası uyguladı.

30.05.2020 17:24 | Son Güncelleme: 30.05.2020 17:28

Şuhut'ta korona virüs tedbirlerine uymayanlara ceza uygulandı

Şuhut kapalı pazar yerinde tedbirler üst seviyeye çıkartıldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kapalı pazar yerinde korona virüs tedbirleri kapsamındaki maske uygulamasına uymayan pazar esnafı ve vatandaşlara para cezası uyguladı.

Şuhut'ta korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapalı pazar yerinde tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Bekçiler, zabıtalar ve güvenlik görevlileri pazara gelen vatandaşları maske takma konusunda uyardı. Maskesiz vatandaşlara 392 lira para cezası uygulandı. Maske takmayanların pazara girişine izin verilmedi. Pazar içerisinin yoğun olduğu zamanlarda ise yoğunluğu azaltmak için vatandaşlar sırayla pazara alındı. Pazara girişlerinde sırada beklemeleri istenen vatandaşların kimi geri dönerken kimi de yoğunluğun azalmasını bekledi. Pazara gelen vatandaş ise alınan önlemleri doğru buldukları ve desteklediklerini söylerken, bazı vatandaşlar ise tartışma çıkardı.

Şuhut'ta korona virüs tedbirlerine uymayanlara ceza uygulandı

Kaynak: İHA

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