Şuhut'ta korkutan normalleşme süreci manzaraları
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Şuhut'ta korkutan normalleşme süreci manzaraları

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde park ve kafelere akın eden vatandaşlar Korona virüs tedbirlerine karşın adeta sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydı.

Şuhut'ta korkutan normalleşme süreci manzaraları
02.07.2020 11:57 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:01

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde park ve kafelere akın eden vatandaşlar Korona virüs tedbirlerine karşın adeta sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydı. Polis ekiplerinin uyarılarını da dikkate almayan vatandaşlar normalleşme sürecinde korkutan manzaraların ortaya çıkmasına neden oldu.

Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da normalleşme süreci devam ederken korona virüs tedbirlerinin de elden bırakılmaması için polis ve jandarma ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Buna karşın Şuhut ilçesinde akşamları havalarında sıcak olması ile vatandaşlar kendilerini park ve kafelere atarken tedbirlere ise uymadılar. Kafelerde oturan vatandaşlar sosyal mesafe kurallarını hiçe sayıp adeta iç içe otururken bir çoğunun maske dahi takmamaları 'pes' dedirtti. Durumu gören polis ekipleri zaman zaman park ve kafeleri dolaşarak gerekli denetimleri yapıp korona virüs tedbirlerine vatandaşların uymaları konusunda uyarılarda bulundu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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