Şuhut'ta Karne Sevinci

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 2017-2018 eğitim öğretim döneminin 1.dönem son ders zilinin çalması ile öğrenciler karne heyecanı yaşayarak sömestr tatiline girdi.

Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlköğretim okulunda karne töreni düzenlendi. Öğrenciler karnelerini almak için okullara koşarak adeta birbirleri ile yarıştı. 2-C sınıfı öğrencileri sınıf öğretmenleri Levent Bektaş'tan karnelerini sevinç içerisinde aldı. Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal marşı okunarak Türkiye genelinde deneme sınavlarında birinci olan 2. sınıf öğrencileri Asil Yaşar Bağadur, Eren Kızılkaya, Mehmet Yiğit Aktürk, 4.sınıf öğrencileri Efe Egemen Karataş ve Mehmet Çankaya'ya ödülleri Okul Müdürü Ahmet Kaplan tarafından verildi.

Öğrenciler ve velileri ardından günün anısına fotoğrafları çektirdi. - AFYONKARAHİSAR