Şuhut'ta kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şuhut'ta kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şuhut'ta kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dün gece yarısı başlayan kar yağışı sonucu bazı yüksek kesimler beyaza büründü.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dün gece yarısı başlayan kar yağışı sonucu bazı yüksek kesimler beyaza büründü. İlçeye bağlı Başören köyü ve üst kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, köy ve üst kesimler beyaza büründü. Bölgede hava sıcaklığı da önemli ölçüde düşerken, yöre halkı sabah kalktığında etrafın beyaza bürünmesini sevinçle karşıladı. - AFYONKARAHİSAR

Şuhut'ta kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

Şuhut'ta kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

Şuhut'ta kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title