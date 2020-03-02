Şuhut'ta jandarma trafik ekipleri sürücüleri trafik kuralları ile ilgili bilgilendirdi
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Şuhut'ta jandarma trafik ekipleri sürücüleri trafik kuralları ile ilgili bilgilendirdi

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı 20. Trafik Timi tarafından sürücülere yönelik "Mesleki Yeterlilik Belgesi" (SRC) yetki belgesi ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

02.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:24
Şuhut'ta jandarma trafik ekipleri sürücüleri trafik kuralları ile ilgili bilgilendirdi

Afyonkarahisar İlçe Komutanlığı 20. Trafik Timi tarafından sürücülere yönelik "Mesleki Yeterlilik Belgesi" (SRC) yetki belgesi ile ilgili bilgilendirme yapıldı.


Şuhut İlçe Jandarma Trafik Timi, tarafından Şuhut Afyonkarahisar yolu istikametine seyir halinde bulunan ticari araçlara yönelik "Mesleki Yeterlilik Belgesi" ve araçların ticari faaliyette kullanılma şartları ile ilgili bilgiler vererek trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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