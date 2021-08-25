Şuhut'ta ev yangını korkuttu
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Şuhut'ta ev yangını korkuttu

Şuhut'ta ev yangını korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içerisinde söndürüldü.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içerisinde söndürüldü.

Olay Şuhut ilçesine bağlı İcikli İcikli köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesine bağlı İcikli Mahallesi'nde Sevil M'ya ait kerpiç evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Evin mutfak tarafında başlayan yangın evin çatı kısmına sıçrayınca alevleri gören köy sakinleri yangını söndürmek için seferber oldu. Yangına ilk müdahaleyi yapan köy sakinleri sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Karaadilli ve Şuhut itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangında maddi hasar meydana gelirken, ekipler çıkış sebebini yapılan incelemeler sonrasında tespit edileceğini belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Şuhut'ta ev yangını korkuttu
Şuhut'ta ev yangını korkuttu
Şuhut'ta ev yangını korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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