Şuhut'ta egzoz denetimi yapıldı
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ve Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından seyir halinde bulunan araçlara egzoz denetimi yapıldı.
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ve Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından seyir halinde bulunan araçlara egzoz denetimi yapıldı.
Şuhut- Afyonkarahisar yolu istikametinde seyir halinde bulunan araçlara egzoz emisyonu kontrolü yapıldı. Denetimlerde, 26 araç kontrol edilirken trafikte eksoz kurallarına uymayan sürücülere ise 1893 lira para cezası uygulanacağı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA