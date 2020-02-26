Şuhut'ta egzoz denetimi yapıldı

Şuhut'ta egzoz denetimi yapıldı

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ve Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından seyir halinde bulunan araçlara egzoz denetimi yapıldı.

26.02.2020 15:43 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:43
Şuhut'ta egzoz denetimi yapıldı

Afyonkarahisar İlçe trafik ekipleri ve Afyonkarahisar tarafından seyir halinde bulunan araçlara egzoz denetimi yapıldı.


Şuhut- Afyonkarahisar yolu istikametinde seyir halinde bulunan araçlara egzoz emisyonu kontrolü yapıldı. Denetimlerde, 26 araç kontrol edilirken trafikte eksoz kurallarına uymayan sürücülere ise 1893 lira para cezası uygulanacağı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler