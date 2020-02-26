Şuhut'ta egzoz denetimi yapıldı

26.02.2020 15:43 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:43

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ve Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından seyir halinde bulunan araçlara egzoz denetimi yapıldı.



Şuhut- Afyonkarahisar yolu istikametinde seyir halinde bulunan araçlara egzoz emisyonu kontrolü yapıldı. Denetimlerde, 26 araç kontrol edilirken trafikte eksoz kurallarına uymayan sürücülere ise 1893 lira para cezası uygulanacağı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA