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Şuhut'ta düzenlenen bisiklet turuna yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Şuhut'ta düzenlenen bisiklet turuna yoğun ilgi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen 'Sürdürülebilir Ulaşım Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik Haftası' etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen 'Sürdürülebilir Ulaşım Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik Haftası' etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, protokol üyeleri, eğitim camiası ve onlarca öğrencinin katılımlarıyla bisiklet turu düzenlendi. Kaymakam Düzgün ve bisiklet turuna katılan katılımcılar Şuhut ilçesinde bisikletlerle tur atarak eğlenceli dakikalar geçirdi. Bisiklet turu ilçede yapılan gezintinin ardından Saat Kulesi önünde sona erdi. Düzenlenen etkinlik Kaymakam Düzgün ve katılımcıların günün anlam ve önemine binaen çektirdikleri hatıra fotoğrafı ile son buldu. - AFYONKARAHİSAR

Şuhut'ta düzenlenen bisiklet turuna yoğun ilgi

Şuhut'ta düzenlenen bisiklet turuna yoğun ilgi

Şuhut'ta düzenlenen bisiklet turuna yoğun ilgi

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Haber: Şuhut'ta düzenlenen bisiklet turuna yoğun ilgi - Haberler Spor
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