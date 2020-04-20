Şuhut'ta din görevlilerinden vefa örneği
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Vefa Sosyal Destek Grubu, Afyon, Şuhut, Güncel

Şuhut'ta din görevlilerinden vefa örneği

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde din görevlileri Vefa Destek Gruplarında gönüllü olarak görev alıyor.

20.04.2020 10:47 | Son Güncelleme: 20.04.2020 10:47
Şuhut'ta din görevlilerinden vefa örneği

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde din görevlileri Vefa Destek Gruplarında gönüllü olarak görev alıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Şuhut merkez ve köylerinde hizmet yürüten din görevlileri, camilerdeki görevlerinin yanı sıra Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesinde de görev alıyor.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz Başkanlığında oluşturulan Vefa Destek Grubu'nun çalışmalarına il merkezi ve ilçelerdeki din görevlileri de gönüllü olarak destek veriyor. Şuhut'taki din görevlileri, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesinde gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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