Şuhut'ta 'Çocuk İstismarına karşı Bilinçli Çocuk, Bilinçli Anne' semineri
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Şuhut'ta 'Çocuk İstismarına karşı Bilinçli Çocuk, Bilinçli Anne' semineri

Şuhut'ta 'Çocuk İstismarına karşı Bilinçli Çocuk, Bilinçli Anne' semineri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Şuhut Kadın Kültür Evi'nde kadınlara yönelik "Çocuk İstismarına karşı Bilinçli Çocuk, Bilinçli Anne" konulu seminer verildi.

Afyonkarahisar Şuhut Kadın Kültür Evi'nde kadınlara yönelik "Çocuk İstismarına karşı Bilinçli Çocuk, Bilinçli Anne" konulu seminer verildi.

Şuhut Kadın Kültür Evi'nde kadınlara yönelik Rehber Öğretmen Hamide Bozan tarafından çocuk istismarına karşı 'çocuk İstismarına karşı Bilinçli Çocuk, Bilinçli Anne' konulu seminer verildi. Seminerde bilinçli çocuk bilinçli annenin nasıl olması gerektiği anlatıldı. Seminere katılan kadınlar akıllarında kalan soruları öğretmen Bozan'a iletti. - AFYONKARAHİSAR

Şuhut'ta 'Çocuk İstismarına karşı Bilinçli Çocuk, Bilinçli Anne' semineri
Şuhut'ta 'Çocuk İstismarına karşı Bilinçli Çocuk, Bilinçli Anne' semineri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Şuhut'ta 'Çocuk İstismarına karşı Bilinçli Çocuk, Bilinçli Anne' semineri - Haberler
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