Şuhut'ta canlı hayvan ve semt pazarlarının kuruluş günleri değişti
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Şuhut'ta canlı hayvan ve semt pazarlarının kuruluş günleri değişti

Şuhut'ta canlı hayvan ve semt pazarlarının kuruluş günleri değişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında canlı hayvan pazarı ile semt pazarlarının kuruluş yeri ve günlerinin değiştiğini belirtildi.

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında canlı hayvan pazarı ile semt pazarlarının kuruluş yeri ve günlerinin değiştiğini belirtildi.

Kurulu Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler, tedbirlerin uygulanması ve genel durum değerlendirmesi yapıldı. İlçede ki salgın yayılım hızının en az seviyeye indirilmesi için hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçede kurulan hayvan pazarının 16 Nisan 2021 Cuma günü Canlı Hayvan Borsasında kurulmasına kara verildi. Ayrıca sebze pazarı ve tuhafiye pazarının ise 19 Nisan Pazartesi günü kapalı pazar yerinde, diğer haftalarda ise sebze pazarı, hayvan pazarı ve tuhafiye pazarının Cuma günleri kurulmasına karar verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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