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Şuhut'ta bacadan çıkan yangın korkuttu

Şuhut'ta bacadan çıkan yangın korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir evin bacasından çıkan yangın korku dolu dakikalara sebep oldu.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir evin bacasından çıkan yangın korku dolu dakikalara sebep oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Olay, Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü köyünde meydana geldi. Neşe Yıldırım'a ait evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler bacasının yandığı evdeki yangına müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek soğutma çalışmalarını gerçekleştirdi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Şuhut'ta bacadan çıkan yangın korkuttu

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