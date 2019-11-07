Şuhut'ta açılan tekstil atölyesinde 65 kişi istihdam edilecek

07.11.2019 10:45 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:50

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yapımında sona gelinen tekstil fabrikasında 65 kişi istihdam edilecek.



Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya ve İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, ilçede hazırlıkları süren tekstil atölyesinde yapılan son hazırlıkları yerinde inceledi. Burada yetkililerden bilgiler alan ikili, tekstilin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu. Şuhut Belediye Başkanı Bozkurt ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tekstil atölyemiz ilçemize hayırlı uğurlu olsun. İlk etapta 65 kişinin istihdam edileceği, mülkiyeti belediyemize ait olan alana yapılacak olan tekstil atölyemizin hazırlıklarının sonuna geldik. Gelecek hafta makina kurulumuna başlanacak. Kaymakamımız Nurullah Kaya ile birlikte el ele çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA