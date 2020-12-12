Elazığ'da kısıtlama sessizliği
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Elazığ'da kısıtlama sessizliği

12.12.2020 11:24 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:34

Elazığ'da kısıtlama sessizliği Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe bürünen Elazığ'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Elazığ'da kısıtlama sessizliği

ELAZIĞ - Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe bürünen Elazığ'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Polisin kent merkezi ve ana yollarda yaptığı uygulamalarda ise araçlarıyla dışarı çıkanlar tek tek kontrol edilmeye başlandı.

Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında dün akşam saat 21.00'de başlayan ve 56 saat sürecek ikinci olan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Kısıtlamayla birlikte kentte cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentte zorunlu dışarı çıkması gerekenler dışında herkesin karara uyduğu görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerde kentin birçok noktasında ise kontrol noktaları kurarak uygulama yapmaya başladı. Kontrollerde araçlar ve yayalar tek tek durdurularak sorgulandı. Şuana kadar her hangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı öğrenildi.

Öte yandan, denetimlerin kent genelinde aralıksız devam edeceği bildirildi.

Elazığ'da kısıtlama sessizliği
Elazığ'da kısıtlama sessizliği
Elazığ'da kısıtlama sessizliği
Elazığ'da kısıtlama sessizliği
Elazığ'da kısıtlama sessizliği
Elazığ'da kısıtlama sessizliği
Elazığ'da kısıtlama sessizliği
Elazığ'da kısıtlama sessizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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