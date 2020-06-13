Şuhut'ta 3 bin nüfuslu köy giriş çıkışlara kapatıldı
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Şuhut'ta 3 bin nüfuslu köy giriş çıkışlara kapatıldı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı 3 bin nüfuslu Mahmut köyü, 4 kişide Korona virüsü testinin pozitif çıkması sonucu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile giriş çıkışlara kapatıldı.

Şuhut'ta 3 bin nüfuslu köy giriş çıkışlara kapatıldı
13.06.2020 18:38 | Son Güncelleme: 13.06.2020 18:42

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı 3 bin nüfuslu Mahmut köyü, 4 kişide Korona virüsü testinin pozitif çıkması sonucu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile giriş çıkışlara kapatıldı.

Kaymakam Nurullah Kaya başkanlığındaki kurul kararı sonrası yarı kısmi karantina altına alınan köyün giriş ve çıkışı Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kapattı. Köyde vatandaşların evlerinden çıkmaması uyarıları yapıldı. Korona virüs testi pozitif çıkan 4 kişi dün akşam 22.00 civarlarında Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mahmut köyünde ikamet eden çiftçi Kamil Korkmaz, konuyla ilgili açıklamalarında, "Başta Şuhut Kaymakamımız Nurullah Kaya'dan, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizden, yetkili kişilerden Allah razı olsun. Tarlalarda çalışanlara müsamaha gösteren, yön veren herkesten Allah razı olsun. Patateslerimizi takip ediyor, işlerimizi yapıyoruz. Şu anda maskemi taktım tarlaya ilaçlama yapmaya gidiyorum" dedi.

Bir diğer çiftçi Nuri Sarı ise, "Biz çiftçiyiz, mecbur tarlaya gitmek zorundayız. Çiftçi tarlasını ekmezse yetiştiremez bir şey. Giriş çıkış yasakları dün gece olmuş, bizim haberimiz yoktu. Pozitif vaka olarak 4 tane biliyorum" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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