Şuhut'ta "2021 Aile Yılı" etkinlikleri

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde "2021 Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında evliliklerinde 50 yılı geride bırakan çiftlere, fincan takımı hediye edildi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde "2021 Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında evliliklerinde 50 yılı geride bırakan çiftlere, fincan takımı hediye edildi.

Proje kapsamında, Şuhut Kaymakamlığı, Şuhut Belediye Başkanlığı ve Şuhut Vakfı işbirliğinde evliliklerinde 50 yılı geride bırakan çiftler ziyaret edildi.

İlçe Kaymakamı Erkan Kaçmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şuhut Vakfımızın destekleri, 50 yılı aşmış, yarım asrı geride bırakmış evli çiftlerimizi ziyaret ediyoruz. Hem hatırlarını soruyoruz, hem de çam sakızı çoban armağanı hediyeler veriyoruz. Verdiğimiz hediyeler de Şuhut Kadın Kooperatifi'nin değerli kadın çalışanlarının Şuhut Kadın Kültür Evi üretim atölyesinde ürettiği ürünlerden seçtik."

Şuhut Vakfı Başkanı Mustafa Uysal da projeye destek verdiklerini belirterek aile yılını hatırlamak için özel bir çaba içerisinde olduklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer