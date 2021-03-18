Şuhut'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü töreni
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Şuhut'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü töreni

18.03.2021 10:32 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:43
Şuhut'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü töreni

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 106. yıl dönümü gerçekleştirilen törenle yad edildi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 106. yıl dönümü gerçekleştirilen törenle yad edildi.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen törene, Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, Şuhut Cumhuriyet Savcısı Ahmet Erol, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Dağaslan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Ali Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu ve protokol üyeleri katıldı. Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı okundu. Atatürk Parkı'ndaki törende, Kaymakam Kaçmaz, tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulduç Atatürk Parkı'nda düzenlenen törenin ardından Şuhut Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar edildi. Tören burada gerçekleştirilen programın ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Şuhut'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü töreni
Şuhut'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü töreni
Şuhut'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü töreni
Şuhut'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü töreni
Şuhut'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü töreni
Şuhut'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü töreni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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