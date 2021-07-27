Şuhut Kaymakamlığından "Atatürk büstünün sökülerek çöpe atıldığı" iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması
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Şuhut Kaymakamlığından "Atatürk büstünün sökülerek çöpe atıldığı" iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

Şuhut Kaymakamlığından 'Atatürk büstünün sökülerek çöpe atıldığı' iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Şuhut Kaymakamlığı, ilçedeki eski meslek yüksekokulundaki "Atatürk büstünün sökülerek çöpe atıldığı" iddiasıyla ilgili adli işlem başlatıldığını bildirdi.

Şuhut Kaymakamlığı, ilçedeki eski meslek yüksekokulundaki "Atatürk büstünün sökülerek çöpe atıldığı" iddiasıyla ilgili adli işlem başlatıldığını bildirdi.

Şuhut Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede yaklaşık 5 yıl önce boşaltılan eski meslek yüksekokul binasında bulunan Atatürk büstünün, sökülerek çöpe atıldığına dair yerel bir haber kanalında haber yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Konu ile ilgili Cumhuriyet savcılığımızca adli işlem başlatılmış olup, konunun aydınlığa kavuşturulması kaymakamlığımızca hassasiyetle takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Şuhut Kaymakamlığından 'Atatürk büstünün sökülerek çöpe atıldığı' iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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Şuhut Kaymakamlığından "Atatürk büstünün sökülerek çöpe atıldığı" iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
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