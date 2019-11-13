Şuhut jandarma trafik ekiplerinden 'Önce yaya' uygulaması
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Şuhut jandarma trafik ekiplerinden 'Önce yaya' uygulaması

Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından bağlı köylerde bulunan yaya geçitlerinde uygulama yapıldı.

13.11.2019 11:28 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:33
Şuhut jandarma trafik ekiplerinden 'Önce yaya' uygulaması

İlçe Komutanlığı trafik ekipleri tarafından bağlı köylerde bulunan yaya geçitlerinde uygulama yapıldı.


İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan edilmesi nedeniyle trafik ekipleri tarafından köy okul önlerinde bulunan yaya geçidinde uygulama yapıldı. Jandarma Trafik ekipleri uygulamada seyir halinde bulunan sürücüleri durdurarak 'Öncelik Yaya' projesi ile ilgili bilgilendirdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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