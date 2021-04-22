Şuhut İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinden Ramazan denetimi
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Şuhut İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinden Ramazan denetimi

Şuhut İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinden Ramazan denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Ramazan ayı dolayısıyla lokanta ve fırınlara yönelik gıda ve Ramazan pidesi gramajı denetimi yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Ramazan ayı dolayısıyla lokanta ve fırınlara yönelik gıda ve Ramazan pidesi gramajı denetimi yapıldı.

Şuhut İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezinde faaliyetlerini sürdüren iş yerlerine yönelik koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında gıda, Ramazan pidesi, ve ekmek gramajlarının denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde işyeri sahipleri ve personellerine koronavirüse karşı alınacak önlemler kapsamında maske, mesafe ve hijyen konusunda bilgiler aktarılarak kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR

Şuhut İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinden Ramazan denetimi
Şuhut İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinden Ramazan denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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