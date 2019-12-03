Şuhut Cumhuriyet Savcısı Ahmet Erol görevine başladı
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Şuhut Cumhuriyet Savcısı Ahmet Erol görevine başladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayınlanan 2019 Kararnamesiyle Mersin Gülnar Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaparken Şuhut Cumhuriyet Savcısı olarak atanan Ahmet Erol görevine başladı.

03.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:39
Şuhut Cumhuriyet Savcısı Ahmet Erol görevine başladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayınlanan 2019 Kararnamesiyle Mersin olarak görev yaparken Cumhuriyet Savcısı olarak atanan Ahmet Erol görevine başladı.


Tebrikleri kabul etmeye başlayan Savcı Erol, Malatya doğumlu ve 28 yaşında. 2014 yılında Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Malatya'da 2 yıl avukatlık yapan Ahmet Erol, Gülnar Adliyesi'nin ardından Şuhut Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı olarak görevine başladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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