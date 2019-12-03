Şuhut Cumhuriyet Savcısı Ahmet Erol görevine başladı
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayınlanan 2019 Kararnamesiyle Mersin Gülnar Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaparken Şuhut Cumhuriyet Savcısı olarak atanan Ahmet Erol görevine başladı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayınlanan 2019 Kararnamesiyle Mersin Gülnar Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaparken Şuhut Cumhuriyet Savcısı olarak atanan Ahmet Erol görevine başladı.
Tebrikleri kabul etmeye başlayan Savcı Erol, Malatya doğumlu ve 28 yaşında. 2014 yılında Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Malatya'da 2 yıl avukatlık yapan Ahmet Erol, Gülnar Adliyesi'nin ardından Şuhut Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı olarak görevine başladı. - AFYONKARAHİSAR