Şuhut Belediyesinden "Hoş Geldin Bebek" Projesi

Afyonkarahisar Şuhut Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında "Hoş Geldin Bebek" projesini başlattı.

Hoş Geldin Bebek projesinde yeni doğan bebekler ziyaret edilerek ailelere, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan içerisinde yeni doğan bebeklerin ihtiyaç duyacağı giyim, bakım ve temizlik ürünlerinin yer aldığı bebek seti hediye ediliyor. Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Anne ve babaların mutluluğuna ortak olmayı amaçladığımız projemizde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan içerisinde yeni doğan bebeklerin ihtiyaç duyacağı giyim, bakım ve temizlik ürünlerinin yer aldığı bebek setimizi hediye sevinçlerine ortak oluyoruz. Sosyal Belediyecilik alanında önemli projelere imza attığımız belediyemiz hastalıkta, sağlıkta ve cenaze işlerinde doğumda engelli kardeşlerimizin sorunlarında hemen her konuda halkımızın yanındadır. Bu kapsamda yeni doğan bebeklerimize sağlıklı uzun ömür diliyor, kıymetli anne ve babalarına aileleri ile birlikte güzel bir gelecek temenni ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR