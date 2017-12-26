Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Şuhut Belediye Hisarspor, 2. yarı hazırlıklarına başladı.



Teknik Direktör Ahmet Başkurt önderliğinde 2. yarı hazırlıklarına başlayan takımın yaptığı antrenmanda futbolcuların hayli istekli ve hırslı olmaları dikkatlerden kaçmadı. Kondisyon hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra topla yapılan çalışma ile devam etti. Şuhut Belediye Hisarspor'un önümüzdeki günlerde kampa gireceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR